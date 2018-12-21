Cuma saati kaçta? Her hafta cuma günü öğle vakti kılınan cuma namazı için camiler hazırlandı. Cuma namazı cemaatle birlikte kılınan farz namazdır. Cuma namazının özelliklerinden biri de namaz öncesi hutbe okunmasıdır. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir'de cuma namazı vakti kaçta? İşte 21 Aralık il il cuma saatleri...

21 Aralık İstanbul: 13.08

21 Aralık Ankara: 12.52

21 Aralık İzmir: 13.15

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İL İL CUMA VAKİTLERİ (21 ARALIK 2018)

İL ÖĞLE ADANA 12:43 ADIYAMAN 12:31 AFYONKARAHİSAR 13:02 AĞRI 12:12 AMASYA 12:41 ANKARA 12:52 ANTALYA 13:01 ARTVİN 12:17 AYDIN 13:12 BALIKESİR 13:12 BİLECİK 13:04 BİNGÖL 12:22 BİTLİS 12:15 BOLU 12:57 BURDUR 13:03 BURSA 13:08 ÇANAKKALE 13:18 ÇANKIRI 12:49 ÇORUM 12:44 DENİZLİ 13:08 DİYARBAKIR 12:23 EDİRNE 13:18 ELAZIĞ 12:27 ERZİNCAN 12:26 ERZURUM 12:19 ESKİŞEHİR 13:02 GAZİANTEP 12:34 GİRESUN 12:30 GÜMÜŞHANE 12:26 HAKKARİ 12:09 HATAY 12:39 ISPARTA 13:02 MERSİN 12:45 İSTANBUL 13:08 İZMİR 13:15 KARS 12:11 KASTAMONU 12:49 KAYSERİ 12:42 KIRKLARELİ 13:15 KIRŞEHİR 12:47 KOCAELİ 13:04 KONYA 12:54 KÜTAHYA 13:04 MALATYA 12:31 MANİSA 13:14 KAHRAMANMARAŞ 12:36 MARDİN 12:21 MUĞLA 13:10 MUŞ 12:18 NEVŞEHİR 12:45 NİĞDE 12:45 ORDU 12:32 RİZE 12:22 SAKARYA 13:02 SAMSUN 12:39 SİİRT 12:16 SİNOP 12:43 SİVAS 12:36 TEKİRDAĞ 13:14 TOKAT 12:38 TRABZON 12:25 TUNCELİ 12:26 ŞANLIURFA 12:29 UŞAK 13:06 VAN 12:10 YOZGAT 12:45 ZONGULDAK 12:57 AKSARAY 12:48 BAYBURT 12:23 KARAMAN 12:51 KIRIKKALE 12:50 BATMAN 12:19 ŞIRNAK 12:14 BARTIN 12:55 ARDAHAN 12:13 IĞDIR 12:08 YALOVA 13:07 KARABÜK 12:53 KİLİS 12:35 OSMANİYE 12:39 DÜZCE 12:59



CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?

Cuma namazı tek başına kılınmaz, öğle vaktinde cemaatle kılınır. Öğle ezanı okununca, önce dört rek'at Cuma namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

Son oturuşta:

Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur (harama yakın).

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namazı şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.

CUMA NAMAZI FARZ MI? HÜKMÜ NEDİR?

Cuma Namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." (Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır." (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.