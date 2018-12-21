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  • 21.12.2018 12:33

21 Aralık 2018 Cuma kampanyaları! İşte ürünler kataloğu fiyat listesi

21 Aralık 2018 aktüel ürünleri satışa çıktı. Cuma indirimleri ile her hafta müşterileriyle buluşa BİM'in yayınladığı katalogd, 12 parça porselen yemek takımı, tava çeşitleri, çay seti, bardak çeşitleri ve birçok ürün dikkat çekiyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte BİM 21 Aralık aktüel ürünler kataloğu listesi...

BİM indirimli ürünleri satışta

BİM aktüel ürünler kataloğu ile Cuma kampanyaları açıklandı. Bugünden itibaren satışa çıkan kataloğun en dikkat çeken ürünleri arasında züccaciye yer alıyor. Hanımları yakından ilgilendiren katalogda Türk kahve makinesi, tava çeşitleri, çay seti, baharat seti, kaşıklı, tepsi ve birçok ürün müşterilerin beğenisine sunuldu. Peki, BİM'de bu hafta indirimli olarak neler satılacak? İşte BİM 21 Aralık aktüel ürünler kataloğu listesi...

Kadın Ev Terliği 16,90 TL. Çocuk Patikli Çorap 4,50 TL. Erkek Ev Terliği 16,90 TL. Kadın Erkek Termal Çorap 6,50 TL. Şönil Saçaklı Yolluk 39,90 TL. Kadın Erkek Polar Eşofman Takımı 32,50 TL. Çocuk Polar Eşofman Takımı 19,90 TL. Termo tabanlı Kız Erkek Çocuk Kar Botu 34,50 TL. Farklı renk seçeneklerine sahip silikon kayışlı Trendy Kol Saati 14,90 TL.

BİM 21 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇİN TIKLAYIN

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