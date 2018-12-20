Dünyanın en şişman çocuğu olarak biliniyordu! Son halini gören inanamıyor

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yaşayan geçen yıl 190.5 kilo olan Arya Premana, görenleri hayrete düşürdü. Tüp mide ameliyatı olan Premana 'Dünyanın en şişman çocuğu' unvanını kaybetti. 83 kilo veren Premana, "Şimdi altı kaşık yiyecek bile doymamı sağlıyor" dedi.
İşte dünyanın en şişman çocuğu Arya Premana son hali...
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