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  • 20.12.2018 16:08
  • Son Güncelleme: 20.12.2018 16:10

Dünyanın en şişman çocuğu olarak biliniyordu! Son halini gören inanamıyor

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yaşayan Arya Premana, 190.5 kilograma kadar çıkarak dünyanın en şişman çocuğu olarak tanınmıştı. Arya 83 kilo vererek büyük değişime imza attı. Şimdi tek hayali futbolcu olmak. İşte Arya Premana son hali...

Dünyanın en şişman çocuğunun son hali şaşırttı!

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yaşayan geçen yıl 190.5 kilo olan Arya Premana, görenleri hayrete düşürdü. Tüp mide ameliyatı olan Premana 'Dünyanın en şişman çocuğu' unvanını kaybetti. 83 kilo veren Premana, "Şimdi altı kaşık yiyecek bile doymamı sağlıyor" dedi.

İşte dünyanın en şişman çocuğu Arya Premana son hali...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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