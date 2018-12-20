İstanbul Beşiktaş Gözde Sokak'taki bir apartman sakinleri, dün görevli Nefise Dolapçı'dan (48) giriş kattaki kişinin çok gürültü yaptığını ve sessiz olması için uyarmasını istedi. Bir üst kata çıkan Dolapçı, 2 ay önce taşınan fitness hocası İbrahim Yener'in kapısını çaldı.
İçeride nişanlısı ile kavga eden Yener, sinirle kapıyı açtı. Kadın, hocayı sessiz olması konusunda uyardı. İkili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Eğitmen, eline aldığı bıçakla kadını boğazını keserek katletti. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi her yerde arıyor.
İçeride nişanlısı ile kavga eden Yener, sinirle kapıyı açtı. Kadın, hocayı sessiz olması konusunda uyardı. İkili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Eğitmen, eline aldığı bıçakla kadını boğazını keserek katletti. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi her yerde arıyor.
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