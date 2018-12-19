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  • 20.12.2018 04:41

seferleri iptal edildi

Deniz Otobüsleri(), 'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünkü bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İDO açıkladı! O seferler iptal edildi
'ndeki olumsuz hava koşulları 'nun bugünkü bazı seferlerinin iptaline neden oldu.

İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre,

07:30 Bursa-Yenikapı,

07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı ve

07:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri iptal edildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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