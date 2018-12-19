Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları İDO'nun bugünkü bazı seferlerinin iptaline neden oldu.
İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre,
07:30 Bursa-Yenikapı,
07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı ve
07:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri iptal edildi.
İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre,
07:30 Bursa-Yenikapı,
07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı ve
07:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri iptal edildi.
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