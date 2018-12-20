Adalet Bakanlığı CTE görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ne zaman?

Adalet Bakanlığı'na bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı için duyuru yayınlandı. Yapılan açıklamada, sınav ücreti ve sınava başvuru ile ilgili detaylar yer aldı. Peki, Adalet Bakanlığı CTE görevde yükselme sınavı ne zaman? Sınav ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar...

SINAV NE ZAMAN?

CTE görevde yükselme sınavı 23 Mart 2019 Cuma günü Ankara'da yapılacak.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Sınava girecek adaylar sınav ücreti olarak 110 TL' yi 14 Ocak - 01 Şubat 2019 (saat 23.59'a kadar) tarihleri arasında;

- MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankas ı şubelerinden herhangi bi rine, "Kurumsal Tahsilât Programı",

- T .C. Ziraat bankası için; bankamatik, internet bankacılığı ,

- Türkiye Halk Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı ,

- Türkiye Vakıflar Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı,

- https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları ile yatıracaklardır.

- Tahsilat esnasında adaylardan talep edilen T.C. Kimlik No ve telefon numarasının adaya ait olması ve güncel telefon numarası bildirmesi zorunludur.

- Aday, sınav ücreti yatırma işlemi için bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider ödemeyecektir.

- Adaylar, sınav ücretini yatırdıktan sonra www.meb.gov.tr internet adresinden sınav e - başvuru yapacaklardır. e-Başvuru yapmayan adaylar ücretlerini yatırmış olsalar dahi sınava alınmayacaklar.

SINAV YERLERİ

Adaylara ait sınav giriş belgeleri 18 Mart 2019 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

- Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, 3 yanlış 1 doğru götürecek ve adayın Net Sayısı bulunacaktır (Net Sayısı = Doğru Sayısı – (Yanlış Sayısı/3)). Net sayılar dikkate alınarak 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır ve başarı puanı hesaplamasında;

Ham Puan = (Net Sayısı/Geçerli Soru Sayısı) x 100 formülü kullanılacaktır.

Puan= (Ham Puan/En Yüksek Ham Puan) x 100 formülü kullanılacaktır.

Sınavda yer alacak her soru, puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

- Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

- Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkmas ı durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılma sına Dair Kanun'un 69 uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyl e puanlama yapılır." hükmü gereği nce değerlendirme yapılacaktır.

- Adayların sınav puanı eşit olması hâlinde, CTEGM Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda başarı sıralamasını CTEGM yapacaktır.