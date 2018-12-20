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  • 20.12.2018 11:04

14 yaşındaki çocuğun cinsel istismarına korkunç gerekçe!

14 yaşındaki öğrencisiyle ye giren ortaokul öğretmeninin avukatları, çocuğun rızası olduğunu öne sürerek cezanın düşük tutulmasını talep etti.



Şubat ayında yakalanan 27 yaşındaki ortaokul öğretmeni Stephanie Peterson'un davası sürerken, şoke edici detaylar da gelmeye devam ediyor.

Ekim ayında öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiğini itiraf eden genç kadının avukatları, mahkemeden az ceza almak için çocuğun rızası olduğunu öne sürdü.

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