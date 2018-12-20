14 yaşındaki çocuğun cinsel istismarına korkunç gerekçe!





Şubat ayında yakalanan 27 yaşındaki ortaokul öğretmeni Stephanie Peterson'un davası sürerken, şoke edici detaylar da gelmeye devam ediyor.

Ekim ayında öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiğini itiraf eden genç kadının avukatları, mahkemeden az ceza almak için çocuğun rızası olduğunu öne sürdü.