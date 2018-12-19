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'den bu bölgelere kuvvetli yağış uyarısı! 'da hava nasıl olacak? 20 Aralık 2018

Genel Müdürlüğü 20 Aralık 2018 Perşembe gününün tahminlerini yayınladı. Yurdun büyük bölümü için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapılırken, yağışın yanında bazı bölgelerde fırtınanın da etkişi olacağı bildirildi. Peki bugün hava nasıl olacak? 'da bugün hava nasıl olacak? 'da bugün hava nasıl olacak? 'de bugün hava nasıl olacak? İşte ...

Meteoroloji'den bu bölgelere kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Ankara ve Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bolu çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Yarın sabah saatlerinde Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının; Ülkemizin kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, kuzey ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette; Marmara ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

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