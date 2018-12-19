Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Ankara ve Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bolu çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Yarın sabah saatlerinde Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının; Ülkemizin kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, kuzey ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette; Marmara ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.