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  • 20.12.2018 11:10
  • Son Güncelleme: 20.12.2018 11:13

ipucu 20 Aralık: nin devamı olan sayı kaçtır? sorusu

ipcu sorusu yayınlandı. İpucu sorusunu öğrenerek bir adım önde olmak isteyen yarışmacılar yarışma için bekleyişini sürdürüyor. Bugün öğlen yapılacak yarışmada ödül 10 bin TL olarak açıklandı. Peki, nin devamı olan sayı kaçtır? İşte 20 Aralık sorusu ve yanıtı...

Yüzde işaretinin devamı olan sayı kaçtır?

Yüzde işaret, ipucu sorusunda yer aldı. Canlı bilgi yarışması Hadi 12.30'da 10 bin TL ödülü ile takipçileriyle buluşacak. Hadi tarafından yapılan açıklamada, " İpucumuz dekorasyonu çok seven, ev alışverişi yapmadan duramayan hadiciler için geliyor. Vücudumuzun baş kısmındaki bir bölümle de eş sesli olan; Kesinlikle, kuşkusuz, tamamı anlamlarına gelen ve matematik derslerinden de hatırlayacağımız yüzde ibaresinin devamı olan sayı kaçtır?" denildi. İşte 20 Aralık sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (20 ARALIK 2018)

Soru: Yüzde işaretinin devamı olan sayı kaçtır?

Cevap: % 100

% İŞARETİ HAKKINDA

ya da %, sayısal verilerde, kullanıldığı dile göre öncesine ya da sonrasına geldiği sayının yüz'e bölündüğünü gösteren bir noktalama işaretidir.

Yüzdelik, 100'ün kesri olarak ifade edilen sayı ya da oran. Yüzde imi (%) ile gösterilir. Boyutsuz niceliklerden biridir. Onluk sistemden hemen önce Antik Roma'da kullanılmıştır.

HADİ NEDİR?

Hadi Türkiye'nin ilk canlı bilgi yarışması uygulamasıdır. Her gün canlı yayında katılımcılar sorulan sorulara doğru cevap vererek, o yarışma için belirlenen ödül havuzundaki parayı eşit olarak bölüşürler. Puan veya başka bir şey değil gerçek para kazanılır.

PARA NASIL ÇEKİLİR?

Kazanılan para 20 TL'yi geçtiğinde hesaptaki para çekilebiliyor. Uygulamanın anasayfasında bulunan bakiyeye tıklamanız gerekmektedir. Bakiyeye tıkladığınızda iban numaranızı girmeniz gereen sayfaya yönkendiriliyorsunuz. 20 TL ve üzeri tutarlarda iban numaranızı girdiğinizde hesabınıza paranız yollanıyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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