Ankara'nın Altındağ ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Satılmış Direk idaresindeki 78 SH 187 plakalı minibüs Babür Caddesi Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi önünde, seyir halindeki 06 BDZ 426 plakalı otomobil ile park halindeki 06 TIA 85 ve 06 AS 4936 plakalı araçlara çarptı.
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