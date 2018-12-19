Kardelen Madde Bağımlıları Rehabilitasyon Merkezi bağımlıları hayata bağlamada önemli başarılara imza atıyor. 2014 yılında kurulan bu merkez bugüne kadar 240 kişiyi madde bağımlılığından kurtardı.
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Kardelen Madde Bağımlıları Rehabilitasyon Merkezi bağımlıları hayata bağlamada önemli başarılara imza atıyor. 2014 yılında kurulan bu merkez bugüne kadar 240 kişiyi madde bağımlılığından kurtardı.
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