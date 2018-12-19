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  • 19.12.2018 12:28

Madde bağımlılarının yürek burkan hikayeleri

Türkiye'nin 81 ilinden madde bağımlılığından kurtulmak için 'a gelen madde bağımlılarının ibretlik hikayeleri yürekleri burkuyor.

Madde bağımlılarının yürek burkan hikayeleri


Kardelen Madde Bağımlıları Rehabilitasyon Merkezi bağımlıları hayata bağlamada önemli başarılara imza atıyor. 2014 yılında kurulan bu merkez bugüne kadar 240 kişiyi madde bağımlılığından kurtardı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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