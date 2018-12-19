Hac kura işlemleri için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 8-14 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen Hac ön başvurularının ardından şimdi sıra kura çekiminde. Binlerce hacı adayı, kura çekimi için bekleyişini sürdürüyor. Peki, Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2019 Hac fiyatları ne kadar? Hac kesin kayıt ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Hac kuraları 28 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Diyanet'in yayınladığı takvime göre saat 15.00'de başlayacak kura çekiminin sonuçları aynı gün içerisinde internet üzerinden duyurulacak. Başvuru yapan adaylar kura sonuçlarına Diyanet'in resmi internet adresi üzerinden ulaşabilecek.

Kesin kayıt ne zaman?

Hac kuraları çekildikten sonra kesin kayıt ile ilgili detaylı bilgiler daha sonra Diyanet tarafından yayınlanacak.

2019 HAC FİYATLARI NE KADAR?

Hac fiyatları her yıl, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu tarafından belirleniyor. Hac fiyatları belirlenirken, ulaşım, konaklama, Arafat'ta klimalı çadır gibi hizmetlerin Suudi Arabistan Devleti'ne ödenen ücretler, sağlık, yemek, rehberlik, görevli personel giderleri, hacı adaylarına verilen malzemeler, kurban ve sair kalemler dikkate alınarak belirleniyor.

2019 yılında Hac fiyatları ile ilgili net bir rakam olmamakla birlikte 2 kişilik odanın 24 bin SAR ile 25.500 SAR arasında olması bekleniyor. 4 kişilik odalar için ise minimum fiyatın 17.250 SAR'dan başlayacağı tahmin ediliyor. 1 SAR, yaklaşık 1 TL 41 kuruş civarındadır. SAR, Riyal olarak da biliniyor.

HAC KONAKLAMA TÜRLERİ

Hac yolcularına farklı hizmet seçenekleri sunabilmek maksadıyla Mekke ve Medine'deki bina ve otellerin fiziki yapıları ile Mescid - i Haram ve Mescid - i Nebevi'ye olan mesafeleri dikkate alınarak ve verilen hizmetler açısından hac konaklama türlerinin aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

1 - Oda Tercihli Konaklama Türü

a. Mekke - Medine'de oda içinde banyo - tuvalet, buzdolabı, yatağı bulunan, asansör sayısı yeterli, lobisi, müstakil yemekhane salonu bulunan, ortak kullanım mekânları hacı sayısına göre yeterli oda kapasitelerine ve belirli oranlarda 2, 3 ve 4 kişilik odalarda,

b. Mekke'de Mescid - i Haram'a en fazla 7 km. Medine'de ise Merkeziye'de veya Mescid - i Nebevi'ye en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda,

c. Mekke ve Medine'de binalarda her bir odada asgari 4 m² 'ye 1 kişi düşecek şekilde konaklama yaptırılacaktır.

d. Mekke' de hacıların otellerden Kabe'ye ulaşımları ücretsiz olarak otobüslerle ring usulü yapılacaktır. (Bu hizmet Suudi Arabistan Mekke trafik komisyonu tarafından 4 - 15 zilhicce tarihleri arasında verilememektedir.)

e. Yemekler; sabah kahvaltısı, öğle öğünü için kumanya paketi ve akşam yemeğinin tab i ldot şeklinde verilecektir. f. Hac Süresi uçak programına göre 45 gün olarak planlanmaktadır.

g. Medine'de konaklama süresi 4 - 6 gün arasında planlanmaktadır.

h. Hac kesin kayıt ücret leri Suudi Arabistan Krallığı Hac ve Umre Bakanlığı ile yapılacak olan protokol toplantısı sonrasında belirlenecektir.

i. Ancak vatandaşların hac konaklama tür tercihlerini kendilerine uygun kategoride yapabilmeleri için Oda Tercihli Konaklama Türünün fiyatı (o dada kalınan kişi sayısına göre ) takribi : 15.000 - 21.000 SAR olarak belirlenmiştir.

2- Otel Konaklama Türü

Mekke ve Medine standartlarına göre günlük oda temizliği, çarşaf ve havluların değişimi vb. hizmetleri veren 4 ve 5 yıldızlı otellerde, 2 veya 3 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır. Organizasyonun; otellerin Mescid - i H aram'a ve Mescid - i Nebevi'ye olan takribi uzaklıklarına ve verilen hizmetlere göre aşağıda belirtildiği şekilde 2 ayrı kategoride düzenlenmektedir.

1. Otel - 1 konaklama türünde; Mekke'de Mescid - i Haram'a en fazla 500 metre mesafede, Medine'de ise Merkeziye'de bulunan yıldızlı ve 3 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde ve sürenin uçak programına uygun olarak 13 - 18 gün aralığında konaklama yaptırılacaktır.

2. Otel - 2 konaklama türünde; Mekke'de Mescid - i Haram'a en fazla 1000 metre mesafede, Medine'de ise Me rkeziye'de yer alan yıldızlı ve 2 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde ve sürenin uçak programına uygun olarak 14 - 25 gün aralığında konaklama yaptırılacaktır.

• Otel konaklama türlerinde (Otel 1 / Otel 2) otel ve oda kapasite sayıları sınırlı olup, kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları otel ve oda boşluklarına göre yapılacaktır.

• Otel Konaklama Türü " otellerin Kabe'ye yakınlığı ve verilen hizmetler sebebiyle " Oda Tercihli Konaklama Türü"nden daha pahalıdır ve fiyat aralığı serbest bırakılmıştır.