İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İstanbulluların merak ettiği sorulardan biri de İstanbul'a karın ne zaman yağacağı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere göre İstanbul'da kar görülecek. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte Meteoroloji'nin İstanbıl için paylaştığı 5 günlük hava durumu tahmini...

İSTANBUL'A KAR NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji'nin yaptığı açıklama göre, İstanbul'da dün hafif olarak görülen sağanak yağışın, bugün akşam saatlerine kadar kuvvetli şekilde etkisini göstereceği bildirildi. Bugün yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Avrupa yakasının yüksek kesimleri ile batısında yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı açıklandı. Meteoroloji, kuvvetli yağış ile fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara (sel, su baskını, ulaşıma aksamalar, çatı uçması vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda da uyarılarda bulundu.

Avrupa Yakası'nın yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı devam ediyor. Alınan bilgiye göre özellikle Beylikdüzü, Avcılar, Büyükçekmece ve Esenyurt bölgelerinde beklenen kar yağışı başladı. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, internet sitesinden sabah saatlerinde yaptığı bilgilendirmede bölge genelinde aralıklı yağışlı ve çok bulutlu havanın hakim olacağını duyurdu.

Avrupa Yakası'nın İstanbul Boğazı'na komşu ilçelerinde başta Sarıyer olmak üzere kar yağışının devam ettiği görüldü. Bazı bölgelerde İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait kar küreme araçlarının konuşlandırıldığı dikkati çekti. Kentin Anadolu Yakası'nda ise özellikle Tuzla ve civarında devam eden yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

İstanbul'da bazı bölgelerdeki gün içinde beklenen sıcaklıklar Üsküdar, Tuzla, Ataşehir, Kadıköy, Ümraniye, Sancaktepe 5-7, Beykoz 3-5, Bakırköy, Bahçelievler, Eyüpsultan, Beylikdüzü 2-4, Sarıyer 3-5 derece olarak tahmin ediliyor.

Ayrıca kentte kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor.

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

Meteoroloji'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklamaya göre, 19 Aralık yurt genelinde hava durumu şu şekilde:

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul'un batı ve yüksek kesimleri, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde ve yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların İstanbul'un batı kesimleri, Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, rakımı 500 m ve üzerindeki yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL °C, 4°C

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, batı ve yüksek kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde beklenen yağışların il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELI °C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAKARYA °C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 7°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

İZMİR °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

MANISA °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yarın kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'de kuvvetli, Adana ve K. Maraş çevreleri ile Mersin'in doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA °C, 13°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 15°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 11°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

CANKIRI °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ESKISEHIR °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KAYSERİ °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BARTIN °C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

BOLU °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KARABÜK °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz ve Giresun çevreleri ile gece saatlerinde Trabzon ve Rize çevrelerinin yağmurlu, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

GİRESUN °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 15°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, batı kesimleri ile öğle saatlerinden itibaren Erzurum, akşam saatlerinden itibaren Ardahan ve Kars çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, öğle saatlerinden sonra Erzurum ve Bingöl, akşam saatlerinden itibaren Kars ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ERZURUM °C, 3°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

HAKKARİ °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 1°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, batısı ile Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 8°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

GAZIANTEP °C, 8°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.

KİLİS °C, 10°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.