beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam, sağlığı bozuyor. Modern çağın getirdiği hastalıkların başındageliyor. Adeta bir salgın gibi yayılan bu hastalık, hem sağlığı bozuyor hem de kalp, böbrek ve göz gibi organlara zarar veriyor.Yediden yetmişe herkesi tehdit eden bu hastalıktan korunmak için sağlıklı beslenme alışkanlığına sahip olmak yetiyor. Uzmanlar, şekerindüzeyde kalması için önerilerini sıralıyor... Diyabet hastalığı kendine has şikayetlerle belirti veriyor. Bunların başındasusuzluk hissi, sık idrara çıkma, enerji eksikliği, kilo kaybı, bulanık görme, yaraların yavaş iyileşmesi ve kadınlarda vajina kaşıntısı geliyor.