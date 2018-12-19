Yanlış beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam, sağlığı bozuyor. Modern çağın getirdiği hastalıkların başında diyabet geliyor. Adeta bir salgın gibi yayılan bu hastalık, hem sağlığı bozuyor hem de kalp, böbrek ve göz gibi organlara zarar veriyor. Peki bu hastalıktan korunmak için ne yapmak gerekiyor? Yediden yetmişe herkesi tehdit eden bu hastalıktan korunmak için sağlıklı beslenme alışkanlığına sahip olmak yetiyor. Uzmanlar, şekerin 'hayatımızı tehdit etmeyecek' düzeyde kalması için önerilerini sıralıyor... Diyabet hastalığı kendine has şikayetlerle belirti veriyor. Bunların başında bastırılamayan açlık hissi, susuzluk hissi, sık idrara çıkma, enerji eksikliği, kilo kaybı, bulanık görme, yaraların yavaş iyileşmesi ve kadınlarda vajina kaşıntısı geliyor.
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