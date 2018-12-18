Keşan Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "19.12.2018 Çarşamba günü Keşan ilçemizde merkez ve köy okullarımız 1 gün süreyle kar yağışı ve buzlanma nedeniyle İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla tatil edilmiştir" denildi.
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Keşan Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "19.12.2018 Çarşamba günü Keşan ilçemizde merkez ve köy okullarımız 1 gün süreyle kar yağışı ve buzlanma nedeniyle İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla tatil edilmiştir" denildi.
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