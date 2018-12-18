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  • 18.12.2018 21:56

Keşan'da yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi

'nin Keşan'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Keşan Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "19.12.2018 Çarşamba günü Keşan ilçemizde merkez ve köy okullarımız 1 gün süreyle kar yağışı ve buzlanma nedeniyle İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla tatil edilmiştir" denildi.



Keşan Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "19.12.2018 Çarşamba günü Keşan ilçemizde merkez ve köy okullarımız 1 gün süreyle kar yağışı ve buzlanma nedeniyle İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla tatil edilmiştir" denildi.

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