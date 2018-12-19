Kolesterolü düşürür, astımı iyileştirir! Şifa tarhanada

Soğuk kış günlerinde içimizi ısıtan tarhana çorbası, hem ağızları tatlandırıyor hem de hastalıklara karşı vücudu güçlendiriyor. İçerisinde soğan, dereotu, nane, maydanoz, sarımsak, kırmızı biber ve ayran bulunan tarhana bağışıklığı güçlendiriyor. Bolca A, B, C vitamini ile fosfor, iyot, kükürt içeriyor.

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