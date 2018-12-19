Kızı ile damadının tartışmaması için sokakta kaldı





İlçe merkezindeki Bağlar Mahallesi'nde bulunan parkta battaniyeye sarılı adamı görenler polise haber verdi.

Olay yerine gelen polisin araştırmasında Kazım Polat'ın anlattıkları yürek burktu. Polat'ın ilçede yaşayan kızının yanına geldiği ve kızı ile damadının arasının bozulmaması için evi terk ettiği öğrenildi.