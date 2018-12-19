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  • 19.12.2018 20:57
  • Son Güncelleme: 19.12.2018 21:02

Kızı ile damadının tartışmaması için sokakta kaldı

'nın Siverek ilçesinde, parkta battaniyeye sarılarak ısınmaya çalışan evsiz 'a (55) polis sahip çıktı. Kızı ile damadının arasının bozulmaması için sokakta kaldığını belirten Polat, Emniyet müdürlüğü'ne götürüldü.



İlçe merkezindeki Bağlar Mahallesi'nde bulunan parkta battaniyeye sarılı adamı görenler polise haber verdi.

Olay yerine gelen polisin araştırmasında Kazım Polat'ın anlattıkları yürek burktu. Polat'ın ilçede yaşayan kızının yanına geldiği ve kızı ile damadının arasının bozulmaması için evi terk ettiği öğrenildi.

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