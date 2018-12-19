Şans Topu sonuçları için bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan çekiliş salonunda yapılan Şans Topu'nun 914. hafta çekilişinde büyük ikramiye tutarı 1 milyon 346 bin 209 lira olarak belirlendi. Büyük umutlarla kuponlarını satın alan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını merak ediyor. Peki, Şans Topu'nun bu haftaki çekilişinde çıkan numaralar neler? İşte 19 Aralık Şans Topu sonuçları...

ŞANS TOPU SONUÇLARI (19 ARALIK 2018)

19 Aralık Şans Topu sonucu: 12 - 14 - 15 - 25 - 33 + 08

Şans Topu'nun 19 Aralık 2018 tarihli çekilişinde 5+1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devrettiç Öte yandan 5 bilen 15 kişi 4 bin 562 lira 30'ar kuruş, 4+1 bilen 203 kişi 337 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 772 kişi 32 lira 95'er kuruş, 3+1 bilen 6 bin 163 kişi 18 lira 80'er kuruş, 3 bilen 79 bin 488 kişi 4'er lira, 2+1 bilen 57 bin 670 kişi 5 lira 65'er kuruş, 1+1 bilen 187 bin 320 kişi 3 lira 25'er kuruş kazandı.