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  • 19.12.2018 20:39
  • Son Güncelleme: 19.12.2018 20:48

nin yaptıkları halkı ayaklandırdı! Kazdıklarında ortaya çıktı...

'nın Alanya ilçesinde ana hat kablosunun kemiren ler en işlek caddede 2 gündür kesintisine yol açtı.



Eğlence yerleri, restoran ve kafelerin ağırlıkla çoğunla bulunduğu Hükümet Caddesi üzerinde sürekli yaşanan elektrik kesintisi cadde üzerindeki esnaf ve vatandaşları isyan ettirdi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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