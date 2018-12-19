Eğlence yerleri, restoran ve kafelerin ağırlıkla çoğunla bulunduğu Hükümet Caddesi üzerinde sürekli yaşanan elektrik kesintisi cadde üzerindeki esnaf ve vatandaşları isyan ettirdi.
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Eğlence yerleri, restoran ve kafelerin ağırlıkla çoğunla bulunduğu Hükümet Caddesi üzerinde sürekli yaşanan elektrik kesintisi cadde üzerindeki esnaf ve vatandaşları isyan ettirdi.
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