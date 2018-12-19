Kırmızı biber içinizi ısıtır

Soğuk havaların kendisini iyice hissettirdiği kış aylarında vücut ısısını yüksek tutmak pek çok rahatsızlığın önüne geçiyor. Diyetisyen Bengü Ünal; kırmızı biber, ıhlamur, tarçın, karabiber, zerdeçal ve zencefilin vücut ısısını artırdığını vurguluyor. "Ihlamur, terleme yoluyla vücut ısısını arttırır. Bağışıklığı güçlendiren zencefil, vücudu sıcak tutar. Kuru baklagiller, kırmızı et, keçiboynuzu ve kuru üzüm de kansızlığı azaltır, bu hastalığın neden olduğu üşümeyi engeller" diyor.
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