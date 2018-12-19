BİM aktüel ürünler listesi ile her hafta müşterileriyle buluşuyor. Bu hafta cuma günü indirimlerini paylaşan BİM'in yayınladığı katalog birçok ürünü içerisinde barındırıyor. Saçaklı yolluk, eşofman takımı, çocuk kar botu, ev terliği, Türk kahve makinesi, çay seti ve mutfak araç gereçleri için birçok ürün aktüel kataloğunda. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli satılacak? Sizler için 21 Aralık kataloğunu derledik. İşte BİM 21 Aralık 2018 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (21 ARALI 2018)

Kadın Ev Terliği 16,90 TL. Farklı renk seçeneklerine sahip Çocuk Patikli Çorap 4,50 TL. Erkek Ev Terliği 16,90 TL. Kadın Erkek Termal Çorap 6,50 TL. Şönil Saçaklı Yolluk 39,90 TL. Kadın Erkek Polar Eşofman Takımı 32,50 TL. Çocuk Polar Eşofman Takımı 19,90 TL. Termo tabanlı Kız Erkek Çocuk Kar Botu 34,50 TL. Farklı renk seçeneklerine sahip silikon kayışlı Trendy Kol Saati 14,90 TL.

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