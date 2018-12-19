Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 19.12.2018 11:48

'de bu hafta! 21 Aralık Cuma indirimleri belli oldu! İşte aktüel ürünler kataloğu listesi

'in 21 Aralık'ta satışa sunacağı Cuma günü indirimleri belli oldu. Genellikle ev hanımlarını yakından ilgilendiren katalogda, mutfak ürünleri dikkat çekiyor. Tekstil ürünleri ile de müşterilerinin karşısınaçıkacka BİM bu katalogda dekupaj testere, elektrikli emme ve üfleme makinesinede yer verdi. İşte BİM 21 Aralık 2018 aktüel ürünler kataloğu...

BİM aktüel ürünler listesi belli oldu

BİM aktüel ürünler listesi ile her hafta müşterileriyle buluşuyor. Bu hafta cuma günü indirimlerini paylaşan BİM'in yayınladığı katalog birçok ürünü içerisinde barındırıyor. Saçaklı yolluk, eşofman takımı, çocuk kar botu, ev terliği, Türk kahve makinesi, çay seti ve mutfak araç gereçleri için birçok ürün aktüel kataloğunda. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli satılacak? Sizler için 21 Aralık kataloğunu derledik. İşte BİM 21 Aralık 2018 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (21 ARALI 2018)

Kadın Ev Terliği 16,90 TL. Farklı renk seçeneklerine sahip Çocuk Patikli Çorap 4,50 TL. Erkek Ev Terliği 16,90 TL. Kadın Erkek Termal Çorap 6,50 TL. Şönil Saçaklı Yolluk 39,90 TL. Kadın Erkek Polar Eşofman Takımı 32,50 TL. Çocuk Polar Eşofman Takımı 19,90 TL. Termo tabanlı Kız Erkek Çocuk Kar Botu 34,50 TL. Farklı renk seçeneklerine sahip silikon kayışlı Trendy Kol Saati 14,90 TL.

BİM 21 ARALIK KATALOĞU İÇİN TIKLAYIN

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriBİM'de bu hafta! 21 Aralık Cuma indirimleri belli oldu! İşte aktüel ürünler kataloğu listesi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar