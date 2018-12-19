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Çamur eziyeti

Çamur eziyeti
İstanbul'un ilçesindeki okul yolu veli ve öğrencilerin şikayetine sebep oluyor. Piri Reis Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nin yolu yağışlı havalarda çamur deryasına dönüyor. Bin 500 öğrenci okula giderken zor anlar yaşıyor. Veliler, "Çocuklarımız her gün bu yolu yürüyor. Yağışlarla birlikte döşemesi olmayan yol çamur içinde kalıyor. Esenyurt Belediyesi yetkililerinin çocuklarımızın bu sorununu çözmesini bekliyoruz" dedi.
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