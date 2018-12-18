Suç polisi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, aynı binada bulunan Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne operasyon yaptı. Gözaltına aldıkları 2 kardeşi 1 milyon lira karşılığında serbest bırakan ve bir süre sonra aynı kişilerden tekrar para isteyen H.Y. ve M.D. adlı 2 polis gözaltına alındı. Şüpheliler tutuklanıp hapse atıldı. Polislerden H.Y. sabıkalı çıktı!
BU KEZ HAPSE KONULDU
Polis H.Y., 17 Temmuz 2011'de İzmir'deki bir müzikholde eşinin yanından alınarak karakola götürülen Fevziye Cengiz'i darp eden 3 polis memurundan biriydi. H.Y., meslektaşıyla birlikte genç kadını darp ederken kameralarca görüntülendi. Skandal yargıya intikal etti. Mahkeme, işkence suçundan yargılanan polisler B.S. ve H.Y.'nin suçunu, "basit yaralama" kapsamında değerlendirdi. Sanıklara verilen cezadan iyi hal indirimi yapan mahkeme, 2 polisi 1 yıl 3'er ay hapis cezasına mahkum etti ve bu cezaları da erteledi. İşte o polislerden H.Y., 7 yıl sonra bu sefer rüşvetten polise enselendi. Meslektaşları tarafından gözaltına alınan H.Y. ve M.D. cezaevine gönderildi.
BU KEZ HAPSE KONULDU
Polis H.Y., 17 Temmuz 2011'de İzmir'deki bir müzikholde eşinin yanından alınarak karakola götürülen Fevziye Cengiz'i darp eden 3 polis memurundan biriydi. H.Y., meslektaşıyla birlikte genç kadını darp ederken kameralarca görüntülendi. Skandal yargıya intikal etti. Mahkeme, işkence suçundan yargılanan polisler B.S. ve H.Y.'nin suçunu, "basit yaralama" kapsamında değerlendirdi. Sanıklara verilen cezadan iyi hal indirimi yapan mahkeme, 2 polisi 1 yıl 3'er ay hapis cezasına mahkum etti ve bu cezaları da erteledi. İşte o polislerden H.Y., 7 yıl sonra bu sefer rüşvetten polise enselendi. Meslektaşları tarafından gözaltına alınan H.Y. ve M.D. cezaevine gönderildi.
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