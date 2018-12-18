Midenin dostu ayva şerbeti

Türk mutfağında önemli yere sahip olan şerbetler, hastalıklardan koruyor. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Nermin Ersoy ile Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Akpınar, Osmanlı şerbetlerinin faydalarını şöyle sıralanıyor:
Ayva şerbeti: Mideyi güçlendirir, yemeği sindirir.
Menekşe şerbeti: Öksürüğe iyi gelir, boğazı yumuşatır.
Bal şerbeti: Soğuk algınlığını iyileştirir.
İncir şurubu: Öksürüğe iyi gelir. Göğsü yumuşatır.
Üvez şerbeti: Baş ağrısının giderir.
Ceyda KARAASLAN
Ayva şerbeti: Mideyi güçlendirir, yemeği sindirir.
Menekşe şerbeti: Öksürüğe iyi gelir, boğazı yumuşatır.
Bal şerbeti: Soğuk algınlığını iyileştirir.
İncir şurubu: Öksürüğe iyi gelir. Göğsü yumuşatır.
Üvez şerbeti: Baş ağrısının giderir.
Ceyda KARAASLAN
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.