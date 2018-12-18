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Midenin dostu şerbeti

Midenin dostu ayva şerbeti
Türk mutfağında önemli yere sahip olan şerbetler, hastalıklardan koruyor. Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Nermin Ersoy ile Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Akpınar, Osmanlı şerbetlerinin faydalarını şöyle sıralanıyor:

şerbeti: Mideyi güçlendirir, yemeği sindirir.
Menekşe şerbeti: Öksürüğe iyi gelir, boğazı yumuşatır.
Bal şerbeti: Soğuk algınlığını iyileştirir.
İncir şurubu: Öksürüğe iyi gelir. Göğsü yumuşatır.
Üvez şerbeti: Baş ağrısının giderir.

Ceyda KARAASLAN
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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