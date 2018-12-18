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  • 18.12.2018 16:35
  • Son Güncelleme: 18.12.2018 16:44

2019 ne zaman? Ramazan Bayramı hangi gün başlayacak?

nın ne zaman başlayacağı şimdiden araştırılmaya başlandı. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan 11 ayın sultanı Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Hem dini vecibeleri ve sorumluluklarını yerine getirmek hem de tatil planlarını şekillendirmek isteyen vatandaşlar Ramazan Bayramı'nı bekliyorlar. Peki ayı tarihi ne zaman? İşte detaylar...

2019 Ramazan ayı ne zaman? Ramazan Bayramı hangi gün başlayacak?
nın 1. günü 6 Mayıs 2019 Pazartesi gününe denk geliyor. 3 Haziran 2019 Pazartesi gecesi ise Ramazan ayı sona erecek. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 4 Haziran Salı gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'ın son günü ise 6 Haziran Perşembe günü.

BAYRAM GÜNLERİ ORUÇ TUTULUR MU?

Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 395-396; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 336). Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır. Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir "genel iftar ziyafeti" hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona "fıtır bayramı (iftar bayramı)" denilmiştir. Ramazan bayramının ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah'ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki, bunun yakışıksız bir davranış olduğu ortadadır. Allah için kurbanların kesildiği kurban bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.), teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah'ı anma günleri olduğunu belirtmiştir

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