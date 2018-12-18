Taksici ve minibüsçülerin trafikte estirdiği teröre, çekiciler de eklendi. Sakarya'da yaşanan vahşet, tüyler ürpertti. Çekici ve yanındaki arkadaşları, Fevzi Mumlu (37) ile park yeri yüzünden kavga etti. Gözü dönmüş caniler aracından inen genç adamı ezdi! Fevzi Mumlu olay yerinde hayatını kaybetti. Katil çekici H.K. ise tutuklanıp cezaevine gönderildi. Gözleri önünde eşi öldürülen Sibel Mumlu, yaşadığı acıyı "İki yıl önce evlendiğim eşim vahşi bir şekilde öldürüldü. Bizim hayallerimiz vardı. Çocuğumuz olacaktı" sözleriyle ifade etti.
Yaşadığı vahşeti TAKVİM'e anlatan genç kadın, "Eşimin simit fırını vardı. İşyerine yaklaştığımız sırada bir çekici geri geri geliyordu. Eşim uyarı amaçlı korna çaldı. Çekiciden inen 5 kişi, 'Ne korna çalıyorsun' diyerek yanımıza geldi. Aracımızı yumruklamaya başladı. Biz de gaza basıp kaçtık" dedi. Çekicinin kendilerini takip ettiğini ve araçlarını duvara sıkıştırdığını belirten genç kadın, "Eşim araçtan inip, 'Ne yapıyorsun?' derken çekici eşime çarptı. Gözü dönmüş halde eşimi silindir gibi ezdi" dedi.
ÖNCE PARANI ÖDE
Sakarya'da yaşanan çekici terörü, İstanbul Kağıthane'de devam etti. Gülbeyaz Avnamak, Cuma günü büyük oğlu Aslan Mert'i kursa bırakmak için aracını park etti. 3 yaşındaki küçük oğlu Ömer'i ise uyuduğu için arabada bıraktı. Bölgeden geçen bir çekici ise vatandaşların tüm ısrarına rağmen aracı otoparka götürmek için bağladı. Kurstan çıktığında aracını ve oğlunu bulamayan anne, büyük panik yaşadı. Otoparka gittiğinde "Paranı yatır oğlunu öyle alırsın" sözüyle neye uğradığını şaşıran anne, görevlilerle tartıştı. Yaşananları korku dolu gözlerle izleyen Ömer, ceza ödenince annesine sarıldı.
ARACI MİNİK ÖMER'LE BİRLİKTE GÖTÜRDÜLER
Görevliler, araçta uyuyan Ömer'i görmelerine rağmen otomobili otoparka çekti.
HÜSEYİN CUMALI
Yaşadığı vahşeti TAKVİM'e anlatan genç kadın, "Eşimin simit fırını vardı. İşyerine yaklaştığımız sırada bir çekici geri geri geliyordu. Eşim uyarı amaçlı korna çaldı. Çekiciden inen 5 kişi, 'Ne korna çalıyorsun' diyerek yanımıza geldi. Aracımızı yumruklamaya başladı. Biz de gaza basıp kaçtık" dedi. Çekicinin kendilerini takip ettiğini ve araçlarını duvara sıkıştırdığını belirten genç kadın, "Eşim araçtan inip, 'Ne yapıyorsun?' derken çekici eşime çarptı. Gözü dönmüş halde eşimi silindir gibi ezdi" dedi.
ÖNCE PARANI ÖDE
Sakarya'da yaşanan çekici terörü, İstanbul Kağıthane'de devam etti. Gülbeyaz Avnamak, Cuma günü büyük oğlu Aslan Mert'i kursa bırakmak için aracını park etti. 3 yaşındaki küçük oğlu Ömer'i ise uyuduğu için arabada bıraktı. Bölgeden geçen bir çekici ise vatandaşların tüm ısrarına rağmen aracı otoparka götürmek için bağladı. Kurstan çıktığında aracını ve oğlunu bulamayan anne, büyük panik yaşadı. Otoparka gittiğinde "Paranı yatır oğlunu öyle alırsın" sözüyle neye uğradığını şaşıran anne, görevlilerle tartıştı. Yaşananları korku dolu gözlerle izleyen Ömer, ceza ödenince annesine sarıldı.
ARACI MİNİK ÖMER'LE BİRLİKTE GÖTÜRDÜLER
Görevliler, araçta uyuyan Ömer'i görmelerine rağmen otomobili otoparka çekti.
HÜSEYİN CUMALI
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