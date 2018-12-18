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  • 18.12.2018 18:10
  • Son Güncelleme: 18.12.2018 18:13

Başına geleni kocasına söyleyemedi! Akılalmaz olay 1 gün sonra ortaya çıktı...

'nın Milas ilçesinde yaşayan H.İ.F., yediği yemeğin ardından rahatsızlanınca kusmak amacıyla boğazına 15 santimetre uzunluğundaki nı soktu. Genç kadının bir anlık refleksle yuttuğu fırça midesinden hastanede çıkarıldı.



Geçen cumartesi günü yaşanan olayda özel sektörde satış danışmanı olan H.İ.F. (27), akşam eşiyle mangal yapıp yediği yemeğinin ardından rahatsızlandı. Rahatlamak amacıyla kusmak için lavaboya giden H.İ.F., diş fırçasını boğazına sokarak kusmaya çalıştı. Bir anlık refleksle fırça, H.İ.F.'nin boğazından girip midesine kadar gitti.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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