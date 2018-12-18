Başına geleni kocasına söyleyemedi! Akılalmaz olay 1 gün sonra ortaya çıktı...

Geçen cumartesi günü yaşanan olayda özel sektörde satış danışmanı olan H.İ.F. (27), akşam eşiyle mangal yapıp yediği yemeğinin ardından rahatsızlandı. Rahatlamak amacıyla kusmak için lavaboya giden H.İ.F., diş fırçasını boğazına sokarak kusmaya çalıştı. Bir anlık refleksle fırça, H.İ.F.'nin boğazından girip midesine kadar gitti.
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