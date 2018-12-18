Afrika’nın Trabzonspor’u

Türkiye'deki Trabzonspor'dan tamamen bağımsız olarak kurulan ve bugüne kadar Trabzonspor ile hiçbir iletişim kurmamış olan takım, Güney Afrika Futbol Federasyonu (SAFA) SAB West Rand bölgesel liginde 16 takım arasında 5. sırada bulunuyor. Takımın kurucusu ve teknik direktörü Sipho Khuse, 90'lı yıllarda kardeşi Ace Khuse'nin Türkiye'de futbol oynamasından yola çıkarak takımına Trabzonspor ismini verdiğini söyledi. Khuse, "Belki önümüzdeki süreçte ülkemizde Trabzonspor'la iletişim kurabiliriz" dedi. Teknik direktör Khuse, kardeşi Donald Ace Khuse'nin doksanlı yıllarda Andre Kona ve John Moshoeu ile beraber Türkiye'de futbol oynadığını belirtti.
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