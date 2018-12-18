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Afrika’nın ’u

’nın Takımı, 15 yıldır mücadele ettiği ligde “futbolcu fabrikası” gibi çalışıyor.

Afrika’nın Trabzonspor’u
Türkiye'deki 'dan tamamen bağımsız olarak kurulan ve bugüne kadar Trabzonspor ile hiçbir iletişim kurmamış olan takım, Federasyonu (SAFA) SAB West Rand bölgesel liginde 16 takım arasında 5. sırada bulunuyor. Takımın kurucusu ve ü Sipho Khuse, 90'lı yıllarda kardeşi 'nin 'de futbol oynamasından yola çıkarak takımına Trabzonspor ismini verdiğini söyledi. Khuse, "Belki önümüzdeki süreçte ülkemizde Trabzonspor'la iletişim kurabiliriz" dedi. Teknik direktör Khuse, kardeşi Donald Ace Khuse'nin doksanlı yıllarda Andre Kona ve ile beraber Türkiye'de futbol oynadığını belirtti.
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