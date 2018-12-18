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  • Son Güncelleme: 18.12.2018 17:42

ipucu sorusu: Kış Geliyor listesinin 6. şarkısı hangisi? 18 Aralık 2018 20.30

ipucu sorusu 'den geliyor. Bugünkü 20.30'da yapılacak yarışmada ödül 30 bin TL olacak. nin 6. sırasında bulunan şarkı, ipucu sorusunda yer aldı. Peki, Fizy Kuş Geliyor listesinin 6. şarkısı hangisi? İşte 18 Aralık sorusu ve yanıtı...

30 bin TL ödüllü Hadi ipucu sorusu belli oldu

ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Hadi bugün 20.30'da 30 bin TL ödülü ile takipçileriyle buluşacak. İpucu sorusunu öğrenenler yarışmada bir adım önde olacak. Hadi'nin yaptığı açıklamada, "Bu akşamın ipucu sorusu 'den geliyor. İpucu için hemen fizy'e git, ''Kış Geliyor'' listesinin 6. şarkısını not etmeyi sakın unutma." denildi. İşte 18 Aralık sorusu...

HADİ İPUCU SORUSU (18 ARALIK 2018)

Soru: nin 6. şarkısı hangisi?

Cevap: DENİZ SEKİ - ÖĞRENDİM

DENİZ SEKİ - ÖĞRENDİM SÖZLERİ

Güneşin her doğduğu güne gün adam sensin
Yağmurum ol rüzgara yelken baharim gelsin
Dikenleri batan elim çabucak geçsin

Aşka küsüm onun bana borcu çok
Aşka küsüm onun bana borcu çok

Bir muma köle oldum yanmayı da öğrendim
Ateş oldum köz oldum sönmeyi de öğrendim
Ateş oldum köz oldum sönmeyi de öğrendim
Bir muma köle oldum yanmayı da öğrendim

Güneşin her doğduğu güne gün adam sensin
Yağmurum ol rüzgara yelken baharım gelsin
Dikenleri batan elim çabucak geçsin

Aşka küsüm onun bana borcu çok
Aşka küsüm onun bana borcu çok

Bir muma köle oldum yanmayı da öğrendim
Ateş oldum köz oldum sönmeyi de öğrendim
Ateş oldum köz oldum sönmeyi de öğrendim
Bir muma köle oldum yanmayı da öğrendim

Bir muma köle oldum yanmayı da öğrendim
Ateş oldum köz oldum sönmeyi de öğrendim
Ateş oldum köz oldum sönmeyi de öğrendim
Bir muma köle oldum yanmayı da öğrendim

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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