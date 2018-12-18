Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Hadi bugün 20.30'da 30 bin TL ödülü ile takipçileriyle buluşacak. İpucu sorusunu öğrenenler yarışmada bir adım önde olacak. Hadi'nin yaptığı açıklamada, "Bu akşamın ipucu sorusu fizy'den geliyor. İpucu için hemen fizy'e git, ''Kış Geliyor'' listesinin 6. şarkısını not etmeyi sakın unutma." denildi. İşte 18 Aralık Hadi ipucu sorusu...
HADİ İPUCU SORUSU (18 ARALIK 2018)
Soru: Fizy Kış Geliyor listesinin 6. şarkısı hangisi?
Cevap: DENİZ SEKİ - ÖĞRENDİM
DENİZ SEKİ - ÖĞRENDİM SÖZLERİ
Güneşin her doğduğu güne gün adam sensin
Yağmurum ol rüzgara yelken baharim gelsin
Dikenleri batan elim çabucak geçsin
Aşka küsüm onun bana borcu çok
Aşka küsüm onun bana borcu çok
Bir muma köle oldum yanmayı da öğrendim
Ateş oldum köz oldum sönmeyi de öğrendim
Ateş oldum köz oldum sönmeyi de öğrendim
Bir muma köle oldum yanmayı da öğrendim
Güneşin her doğduğu güne gün adam sensin
Yağmurum ol rüzgara yelken baharım gelsin
Dikenleri batan elim çabucak geçsin
Aşka küsüm onun bana borcu çok
Aşka küsüm onun bana borcu çok
Bir muma köle oldum yanmayı da öğrendim
Ateş oldum köz oldum sönmeyi de öğrendim
Ateş oldum köz oldum sönmeyi de öğrendim
Bir muma köle oldum yanmayı da öğrendim
Bir muma köle oldum yanmayı da öğrendim
Ateş oldum köz oldum sönmeyi de öğrendim
Ateş oldum köz oldum sönmeyi de öğrendim
Bir muma köle oldum yanmayı da öğrendim
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