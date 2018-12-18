Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Hadi bugün 20.30'da 30 bin TL ödülü ile takipçileriyle buluşacak. İpucu sorusunu öğrenenler yarışmada bir adım önde olacak. Hadi'nin yaptığı açıklamada, "Bu akşamın ipucu sorusu fizy'den geliyor. İpucu için hemen fizy'e git, ''Kış Geliyor'' listesinin 6. şarkısını not etmeyi sakın unutma." denildi. İşte 18 Aralık Hadi ipucu sorusu...

HADİ İPUCU SORUSU (18 ARALIK 2018)

Soru: Fizy Kış Geliyor listesinin 6. şarkısı hangisi?

Cevap: DENİZ SEKİ - ÖĞRENDİM

DENİZ SEKİ - ÖĞRENDİM SÖZLERİ

Güneşin her doğduğu güne gün adam sensin

Yağmurum ol rüzgara yelken baharim gelsin

Dikenleri batan elim çabucak geçsin

Aşka küsüm onun bana borcu çok

Aşka küsüm onun bana borcu çok

Bir muma köle oldum yanmayı da öğrendim

Ateş oldum köz oldum sönmeyi de öğrendim

Ateş oldum köz oldum sönmeyi de öğrendim

Bir muma köle oldum yanmayı da öğrendim

Güneşin her doğduğu güne gün adam sensin

Yağmurum ol rüzgara yelken baharım gelsin

Dikenleri batan elim çabucak geçsin

Aşka küsüm onun bana borcu çok

Aşka küsüm onun bana borcu çok

Bir muma köle oldum yanmayı da öğrendim

Ateş oldum köz oldum sönmeyi de öğrendim

Ateş oldum köz oldum sönmeyi de öğrendim

Bir muma köle oldum yanmayı da öğrendim

Bir muma köle oldum yanmayı da öğrendim

Ateş oldum köz oldum sönmeyi de öğrendim

Ateş oldum köz oldum sönmeyi de öğrendim

Bir muma köle oldum yanmayı da öğrendim