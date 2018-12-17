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Yumurta-ceviz-şalgam kemikler sağlam

Yaşlılıkta bile güçlü kemiklere sahip olmanın yolu, mutfaktan geçiyor. Süt, balık, yumurta, kuru baklagiller ve yeşil yapraklı sebzeler, kemik erimesinden koruyor.



Sağlıklı ve doğru beslenme, birçok sağlık sorununu önlemenin yanında kemik yapısı için de önem taşıyor. İleri yaşlarda görülen ve halk arasında kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz rahatsızlığı en çok kadınları tehdit ediyor. Menopoz döneminden sonra ortaya çıkan bu hastalıktan korunmak için genç yaşlardan itibaren kalsiyum, magnezyum, potasyum, Vitamin D ve Omega-3 bakımından zengin besinlerin tüketilmesi gerekiyor. Uzmanlar, ilerleyen yaşta bile güçlü kemiklere sahip olmanın formülünü TAKVİM için açıklıyor...
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