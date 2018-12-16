Tamire bırakılan otomobille gasp yaptılar

Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi'ndeki oto kaporta atölyesinde çalışan A.A. (20) tamir için bırakılan otomobili önceki gece izinsiz aldı. A.A. yanına arkadaşları K.T. (23) ve F.T. (22) ile bir süre gezdikten sonra iddiaya göre, yolda yürüyen K.T.'nin (21) yanına adres sorma bahanesiyle yaklaştı. Konuşmaların ardından K.T.'yi zorla araca bindiren şüpheliler, Darıca'ya geldi.

K.T.'yi tehdit eden 3 kişi, cebindeki 700 TL'yi aldıktan sonra araçtan indirdi. K.T.'nin şikayeti üzerine harekete geçen Darıca Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kısa sürede 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.