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  • 16.12.2018 19:33

Tamire bırakılan otomobille gasp yaptılar

'nin Gebze ilçesinde oto kaporta atölyesinde çalışan A.A., müşteriye ait otomobili izinsiz alıp 2 arkadaşıyla birlikte zorla araca bindirdikleri kişinin parasını gasp etti. 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Adres sorma bahanesiyle yaklaştı ve...

Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi'ndeki oto kaporta atölyesinde çalışan A.A. (20) tamir için bırakılan otomobili önceki gece izinsiz aldı. A.A. yanına arkadaşları K.T. (23) ve F.T. (22) ile bir süre gezdikten sonra iddiaya göre, yolda yürüyen K.T.'nin (21) yanına adres sorma bahanesiyle yaklaştı. Konuşmaların ardından K.T.'yi zorla araca bindiren şüpheliler, Darıca'ya geldi.

K.T.'yi tehdit eden 3 kişi, cebindeki 700 TL'yi aldıktan sonra araçtan indirdi. K.T.'nin şikayeti üzerine harekete geçen Darıca Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kısa sürede 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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