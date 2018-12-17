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lı kalbin sırrı mutfağı

Sağlıklı kalbin sırrı Akdeniz mutfağı
Kardiyoloji Uzmanı Doç.Dr. Mehmet Emre Özpelit, kış aylarında kalp krizi vakalarının daha sık görüldüğünü söylüyor.
Kalp hastalarının grip, bronşit ve zatürre gibi solunum yolu enfeksiyonlarını daha ağır geçirdiğini belirtiyor. lı bir kalp için mutfağının temelini oluşturan zeytinyağı, sebze, meyve, balık ve tahıllardan zengin beslenme tarzını öneriyor.
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