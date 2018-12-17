Sağlıklı kalbin sırrı Akdeniz mutfağı

Kardiyoloji Uzmanı Doç.Dr. Mehmet Emre Özpelit, kış aylarında kalp krizi vakalarının daha sık görüldüğünü söylüyor.
Kalp hastalarının grip, bronşit ve zatürre gibi solunum yolu enfeksiyonlarını daha ağır geçirdiğini belirtiyor. Sağlıklı bir kalp için Akdeniz mutfağının temelini oluşturan zeytinyağı, sebze, meyve, balık ve tahıllardan zengin beslenme tarzını öneriyor.
Kalp hastalarının grip, bronşit ve zatürre gibi solunum yolu enfeksiyonlarını daha ağır geçirdiğini belirtiyor. Sağlıklı bir kalp için Akdeniz mutfağının temelini oluşturan zeytinyağı, sebze, meyve, balık ve tahıllardan zengin beslenme tarzını öneriyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.