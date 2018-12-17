Ağır suç! Mahkeme, eski sevgilisinin intihar etmesine yol açan sanığı önce tahliye etti. Ailenin itirazı üzerine ağır cezada yargılanmasına karar verdi.

Antalya'da boyacılık yapan Süleyman Taruk (18), Zehra Demir (19) ile sevgili oldu. Kısa süre sonra genç kız, anlaşamadıkları gerekçesiyle Taruk'u terk etti. Buna sinirlenen Taruk, eski sevgilisine, "Ağabeyini arayıp yaşadıklarımızı anlatacağım" dedi. Ardından elinde bıçakla gelip kızın evinin ziline bastı. Demir'in iki kardeşi Taruk'un yanına indi ve sokakta tartışma başladı. Demir, olanları ailesinin diğer fertlerinin öğreneceğinden korkup dördüncü kattan atladı. Grubun yanına düşen Demir, hastanede can verdi. O an bıçakla Demir Ailesi'ne saldıran Taruk, tutuklandı. Ancak bir süre sonra serbest bırakıldı.



EN AZ 24 YIL HAPİS

Hakkında Antalya 16'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Aile buna isyan etti. Avukat Adil Cin ise "Kişileri cebir veya tehdit kullanarak, intihara mecbur edenler kasten öldürmeden sorumlu tutulur" suçundan yargılanması gerektiğini vurguladı. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Gültekin Demir de, görevsizlik kararı vererek dosyayı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nde gönderdi. Sanığın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması gerektiği yönünde kararını bildirdi. Aile ve avukat Cin, kararı sevinçle karşıladı.