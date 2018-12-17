1.2 milyona maske

ABD, son yılların en büyük ve sükse getiren açık artırmasına sahne oldu. Los Angeles'taki açık artırmada efsanevi Hollywood filmlerinin eşyaları ve özel objeleri satışa çıktı. Eşyalar arasında en dikkat çeken parça Yıldız Savaşları'nda kullanılan bir maske oldu. TIE Fighter pilotunun kullandığı maske 240 bin dolara (yaklaşık 1.2 milyon TL) alıcı buldu.