Piyango trafiği

Bu yıl Milli Piyango Yılbaşı özel çekişilişinde büyük ikramiye tam 70 milyon lira. 31 Aralık gecesi talih kuşu kime konar bilinmez ama hayalleri süslemeye başladı bile. Eminönü'nde soğuk havaya rağmen Nimet Abla gişesi önünde bilet almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyruktakiler 'Büyük ikramiye size çıkarsa ne yapacaksınız?' sorusunu heyecanla cevaplayanlar dikkat çekti. Nimet Abla'nın ününü duyduğunu ve gişesinden bilet almak için Kayseri'den geldiğini belirten Nihat Kılıç, buradan bilet alana büyük ikramiyenin çıkma ihtimali daha yüksek olduğunu söyledikleri için geldiğini söyledi. Kılıç, "Çeyrek bilet aldım. Bana ikramiye çıkarsa tüm garibanlara yardım etmek istiyorum. Benim parada, pulda, şanda, şöhrette gözüm yok" dedi.
- Yaşam
- 16.12.2018
- Gazete
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