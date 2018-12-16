Türkiye, Samsun'un Ayvacık İlçesindeki Ayvacık Anaokulu Müdürü Nurten Akkuş'un başarısıyla büyük mutluluk duydu. Nurten Akkuş, Hint asıllı işadamı Sunny Varkey'in eğitim alanında projeler geliştirmek amacıyla kurduğu ve onursal başkanlığını ABD eski Başkanı Bill Clinton'ın üstlendiği Varkey Gems Vakfı tarafından düzenlenen 'Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi'nin (The Global Teacher Prize) 2018 yılı için seçtiği 'En iyi 50 öğretmen' arasında yer aldı. Akkuş, "Dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına seçilerek Türk Bayrağını yurtdışında da dalgalandıran bir öğretmen olmak gurur verici. Türkiye'de babaları eğitime katmamla, ilçenin tanıtımı ve sosyal faaliyetlerde yer alma, kadınlara yönelik çalışmalar, yaşlılarla çocuklar arasında kuşaklar arası bağları kuvvetlendirme gibi konular bu ödüle aday gösterilmeye katkı sağladı. Ülkeme bu gururu yaşatmak bana kısmet oldu, çok mutluyum" dedi. Akkuş, öğrencilerle farklı diyaloğu sayesinde onları hayata daha güvenli hazırlıyor.
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