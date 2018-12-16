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Gururumuz "Dünyadaki en iyi 50 " arasına seçildi

Bu gurur ’nin... Anaokulu Müdürü (33) uluslararası bir vakıf tarafından ‘dünyadaki en iyi 50 ’ arasına seçildi.

Gururumuz Nurten
Türkiye, 'un İlçesindeki Ayvacık Anaokulu Müdürü 'un başarısıyla büyük mutluluk duydu. Nurten Akkuş, Hint asıllı işadamı Sunny Varkey'in eğitim alanında projeler geliştirmek amacıyla kurduğu ve onursal başkanlığını ABD eski Başkanı 'ın üstlendiği Varkey Gems Vakfı tarafından düzenlenen 'Küresel Ödülü Komitesi'nin (The Global Teacher Prize) 2018 yılı için seçtiği 'En iyi 50 öğretmen' arasında yer aldı. Akkuş, "Dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına seçilerek Türk Bayrağını yurtdışında da dalgalandıran bir öğretmen olmak gurur verici. 'de babaları eğitime katmamla, ilçenin tanıtımı ve sosyal faaliyetlerde yer alma, kadınlara yönelik çalışmalar, yaşlılarla çocuklar arasında kuşaklar arası bağları kuvvetlendirme gibi konular bu ödüle aday gösterilmeye katkı sağladı. Ülkeme bu gururu yaşatmak bana kısmet oldu, çok mutluyum" dedi. Akkuş, öğrencilerle farklı diyaloğu sayesinde onları hayata daha güvenli hazırlıyor.
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