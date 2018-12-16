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Karda

Karda evlilik teklifi
Kış turizminin göz bebeği 'da hafta sonu adım atacak yer kalmadı. Otellerin doluluk oranı yüzde yüze yükseldi. Kayak yapmak isteyen vatandaşlar telesiyej önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Uludağ, dün ilginç bir ne sahne oldu. Özcan Çetin, aşık olduğu 'a, pistin ortasında diz çökerek evlilik teklif etti. Bu sırada çiftin arkadaşları da meşale yakarak onları izledi. Evlilik teklifi alan Eda Doğan, "Evet" dedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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