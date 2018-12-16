Karda evlilik teklifi

Kış turizminin göz bebeği Uludağ'da hafta sonu adım atacak yer kalmadı. Otellerin doluluk oranı yüzde yüze yükseldi. Kayak yapmak isteyen vatandaşlar telesiyej önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Uludağ, dün ilginç bir evlilik teklifine sahne oldu. Özcan Çetin, aşık olduğu Eda Doğan'a, pistin ortasında diz çökerek evlilik teklif etti. Bu sırada çiftin arkadaşları da meşale yakarak onları izledi. Evlilik teklifi alan Eda Doğan, "Evet" dedi.
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