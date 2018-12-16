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  • 17.12.2018 07:18

'den bu bölgelere kuvvetli yağış uyarısı! 'da ? 17 Aralık 2018

ile ilgili son tahminler Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Haftanın ilk iş günü ile birlikte vatandaşlar, hava durumu ile ilgili son gelişmeleri merak ediyor. Meteoroloji tarafından yayınlanan tahminlerde kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Peki ama ? 'da bugün hava nasıl? 'da bugün hava nasıl? 'de bugün hava nasıl? İşte 17 Aralık 2018 Pazartesi hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den bu bölgelere kuvvetli yağış uyarısı

Haftanın ilk iş gününde vatandaşlar, Meteoroloji'den gelecek hava durumu tahminlerini merak ediyor. Özellikle İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde yaşayan kişiler bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da bugün hava nasıl? İzmir'de bugün hava nasıl? Ankara'da bugün hava nasıl? Bugün yağmur yağacak mı? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 17 Aralık 2018 Pazar hava durumu tahminleri...

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