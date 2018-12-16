Haftanın ilk iş gününde vatandaşlar, Meteoroloji'den gelecek hava durumu tahminlerini merak ediyor. Özellikle İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde yaşayan kişiler bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da bugün hava nasıl? İzmir'de bugün hava nasıl? Ankara'da bugün hava nasıl? Bugün yağmur yağacak mı? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 17 Aralık 2018 Pazar hava durumu tahminleri...