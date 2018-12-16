İmdat ihmal var!

İzmir'in Tire'de, garsonluk yapan İmdat Özçelik (50) 2014'te evinin bahçesinde, merdivenle ağaca çıkmak istedi. Ancak dengesini kaybedip düştü. Bacağı kırıldı, omuzu çıktı. Ortopedi Uzmanı Dr. G.B. tarafından ertesi gün ameliyata alındı. Bir hafta süren tedaviye rağmen Özçelik'in bacağındaki yaralar iyileşmedi. İddiasına göre doktoruna sorduğunda "İyileşmesine engel bir durum yok. Bacağında ufak bir deri kaybı olacak. Ancak, bu da plastik cerrahi müdahalesi ile düzelecek" ifadeleri kullanıldı. Ancak aradan geçen 4 yıla rağmen enfeksiyon devam etti. Doktoru savcılığa şikayet eden Özçelik, "Soruşturma başlatıldı halen sürüyor. 18 Aralık'ta bacağımdan olacağım. Şikayetçiyim" diyerek isyan etti.

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