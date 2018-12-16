Çürük dehşet

Sağlık çalışanlarına şiddete bir yenisi daha ekledi. Vahim olay önceki gün Şanlıurfa'da meydana geldi. Mesai bitiminin ardından işyerinden çıkan Dahiliye Uzman Doktor Ebru Kılıç Güneş, eve gitmek için otomobiline binmek üzereyken saldırıya uğradı. Saldırgan kaçtı. Yüzünden yaralanan Kılıç ise görev yaptığı hastaneye kaldırıldı. Polis, A.S. isimli zanlı kısa sürede yakalandı. A.S.'nin İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevini yaptığı, izin alarak memleketi Şanlıurfa'ya geldiği ve psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle 'askere elverişsiz' raporu almaya çalıştığı saptandı. Ancak istediğini alamayınca doktora saldırdığı anlaşıldı. Zanlı, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Saldırıya uğrayan doktor, "Göğüs hastalıkları bölümünden üç ay hava değişimi almış. Bizden de altı ay rapor alabileceğini söyledim. Ama kuruldan dört ay çıkınca önümü kesti" dedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.