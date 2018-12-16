Kars'ın Sarıkamış İlçesi'nde kış uykusuna yatmayan yavru bozayı, dün çöplerde yiyecek aradı. Bozayıyı gören vatandaşlar ise cep telefonlarıyla özçekim yaptı. Mahalle sakinlerinden Fatih Tur, ilk defa bozayı gördüğünü belirterek, "Aç kalan ayılar ilçe merkezine kadar iniyor. Arabayla geçerken gördüm, şaşırdım. Aramızda 5 metre vardı. Cep telefonu ile özçekim yaptık" dedi. Bozayı yavrusu ise bir süre sonra köpeklerin kendisini rahatsız etmesi nedeniyle bölgeden uzaklaştı.
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