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Poz'ayı'
Kars'ın Sarıkamış İlçesi'nde kış uykusuna yatmayan yavru boz, dün çöplerde yiyecek aradı. Bozayıyı gören vatandaşlar ise cep telefonlarıyla özçekim yaptı. Mahalle sakinlerinden Fatih Tur, ilk defa bozayı gördüğünü belirterek, " kalan ayılar ilçe merkezine kadar iniyor. Arabayla geçerken gördüm, şaşırdım. Aramızda 5 metre vardı. Cep telefonu ile özçekim yaptık" dedi. Bozayı yavrusu ise bir süre sonra köpeklerin kendisini rahatsız etmesi nedeniyle bölgeden uzaklaştı.
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