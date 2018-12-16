Hastalıklara kış kış

Mevsiminde tüketilen sebze-meyveler, grip ve soğuk algınlığının yanında diyabet, kanser, kalp ve kolesterol hastalıklarından da koruyor. Uzmanlar, kış aylarında tüketilmesi gereken besinleri sıralıyor:
Lahana: Yüksek posa içeriği ile bağırsakları güçlendirir. Diyabet ve kolon kanserine karşı koruyucudur.
Brokoli: Bağırsakları korur. Kolesterolü düşürür ve kanser riskini azaltır.
Karnabahar: Kanser, diyabet ve kalp hastalıklarıyla mücadele eder.
Balkabağı: Gözleri güçlendirir. Akciğer kanserinden korur.
Yer elması: Diyabetten korur. Kabızlığı bitirir.
Ispanak: Kan şekerini dengeler. Gözleri güçlendirir.
Kereviz: Alzheimer'dan korur. Kolesterolü dengeler.
Pırasa: Kalp dostudur.
Lahana: Yüksek posa içeriği ile bağırsakları güçlendirir. Diyabet ve kolon kanserine karşı koruyucudur.
Brokoli: Bağırsakları korur. Kolesterolü düşürür ve kanser riskini azaltır.
Karnabahar: Kanser, diyabet ve kalp hastalıklarıyla mücadele eder.
Balkabağı: Gözleri güçlendirir. Akciğer kanserinden korur.
Yer elması: Diyabetten korur. Kabızlığı bitirir.
Ispanak: Kan şekerini dengeler. Gözleri güçlendirir.
Kereviz: Alzheimer'dan korur. Kolesterolü dengeler.
Pırasa: Kalp dostudur.
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