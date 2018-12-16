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  • 16.12.2018 16:17

16 Aralık: 'ndan kalkan uçak Schiphol'e iniyorsa nereden nereye gidilir? 20.30

bilgi yarışmasının bugün 20.30'da yapılacak yarışması için bekleyiş sona erdi. Hadi'nin bugün ipucu sorusu seyahat severlerin hemen cevaplayabileceği türden. Hadi'nin ödülü ise bu akşam 20 bin TL olacak. Peki, uçağınız 'ndan kalkıp 'na iniyorsa nereden nereye gidiyorsunuzdur? İşte 16 Aralık ve yanıtı...

yayınlandı. Canlı bilgi yarışması bugün 20.30'da 20 bin TL ödülü ile yarışmacılarla buluşacak. Hadi'nin yaptığı açıklamada "Seyahat tutkunlarının hikayelerinde anlatacakları yüzlerce yer olsa da hepsi havaalanlarında başlar. Bazen sıcacık bir boyoz eşliğinde uçak beklenir, bazen de yolcuğulun yorgunluğu stroopwafel ve kahve ile atılır.Seyyah hadiciler ipucumuzun nereden geleceğini tahmin etti bile . Uçağınız 'ndan kalkıp 'na iniyorsa nereden nereye gidiyorsunuzdur? " denildi. İşte 16 Aralık 20.30 sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (16 ARALIK 2018)

Soru: Uçağınız Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalkıp Schiphol Havalimanı'na iniyorsa nereden nereye gidiyorsunuzdur?

Cevap: İzmir-

SCHIPHOL HAVALİMANI NEREDE?

Amsterdam Schipol Havalimanı Amsterdam Schipol Havalimanı 'nın en büyük ve Avrupa'nın da dördüncü büyük havalimanı. Şehre 14 Km uzaklıkta yer alan bu havalimanında bir çok havalimanın aksine tek bir terminal binası yer alıyor. Ancak devasa boyutta olan bu termina binasında katlara göre yer alan ve Pier olarak adlandırılan bölümler var.

Havalimanının içinde değme alışveriş merkezleri ile yarışan bir alışveriş alanı ve yine büyük bir yemek bölümü var. Havalimanındaki tabelalar size olduğunuz yerden gideceğiniz yere ne kadar sürede gidebileceğinizi dahi gösteriyor.

ADNAN MENDERES HAVALİMANI HAKKINDA

Adnan Menderes Havalimanı, Türkiye'nin İzmir iline hizmet veren uluslararası havalimanıdır. Şehir merkezinin 14 km güneyinde, Gaziemir ilçe sınırları içindedir. Adını 1950-1960 yılları arasında başbakanlık yapan Adnan Menderes'ten almaktadır.

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