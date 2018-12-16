Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Canlı bilgi yarışması Hadi bugün 20.30'da 20 bin TL ödülü ile yarışmacılarla buluşacak. Hadi'nin yaptığı açıklamada "Seyahat tutkunlarının hikayelerinde anlatacakları yüzlerce yer olsa da hepsi havaalanlarında başlar. Bazen sıcacık bir boyoz eşliğinde uçak beklenir, bazen de yolcuğulun yorgunluğu stroopwafel ve kahve ile atılır.Seyyah hadiciler ipucumuzun nereden geleceğini tahmin etti bile . Uçağınız Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalkıp Schiphol Havalimanı'na iniyorsa nereden nereye gidiyorsunuzdur? " denildi. İşte 16 Aralık 20.30 Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (16 ARALIK 2018)

Soru: Uçağınız Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalkıp Schiphol Havalimanı'na iniyorsa nereden nereye gidiyorsunuzdur?

Cevap: İzmir-Amsterdam

SCHIPHOL HAVALİMANI NEREDE?

Amsterdam Schipol Havalimanı Amsterdam Schipol Havalimanı Hollanda'nın en büyük ve Avrupa'nın da dördüncü büyük havalimanı. Şehre 14 Km uzaklıkta yer alan bu havalimanında bir çok havalimanın aksine tek bir terminal binası yer alıyor. Ancak devasa boyutta olan bu termina binasında katlara göre yer alan ve Pier olarak adlandırılan bölümler var.

Havalimanının içinde değme alışveriş merkezleri ile yarışan bir alışveriş alanı ve yine büyük bir yemek bölümü var. Havalimanındaki tabelalar size olduğunuz yerden gideceğiniz yere ne kadar sürede gidebileceğinizi dahi gösteriyor.



ADNAN MENDERES HAVALİMANI HAKKINDA



Adnan Menderes Havalimanı, Türkiye'nin İzmir iline hizmet veren uluslararası havalimanıdır. Şehir merkezinin 14 km güneyinde, Gaziemir ilçe sınırları içindedir. Adını 1950-1960 yılları arasında başbakanlık yapan Adnan Menderes'ten almaktadır.