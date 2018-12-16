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  • Son Güncelleme: 16.12.2018 16:40

-Erzurumspor maçı nedeniyle bu yollar ulaşıma kapatılacak! (Güncel yol durumu)

ile arasında yarın oynanacak karşılaşma öncesi 'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapalı olacak

ile arasında yarın oynanacak karşılaşma öncesi 'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı nedeniyle yarın bazı yollar ulaşıma kapalı olacak

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın 20.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde, Fenerbahçe ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların ulaşıma kapalı olacağı belirtildi.

Açıklamada, yarın saat 17.00'den müsabaka bitimine kadar Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından kavşağına kadar kısım), Kördere ve Şefikbey Sokağı'nın trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

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