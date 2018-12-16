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  • 16.12.2018 18:19
  • Son Güncelleme: 16.12.2018 18:22

’da 1600 yıllık Sidamara lahdi ele geçirildi

’da ’ne ait 1600 yıllık Sidamara lahdinin duvar parçasını 700 bin liraya satmaya çalıştıkları tespit edilen 4 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Isparta’da ele geçirildi!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, merkeze bağlı Kuleönü Kasabası'nda bir şahsın elindeki i 700 bin lira karşılığında pazarlamaya çalıştığı bilgisine ulaşıldı.

Olayla ilgili araştırma yapan Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mehmet D. (58) ve elindeki tarihi eser parçasının satışı için aracılık ettiği belirlenen Yılmaz D. (26), Bektaş A. (40) ve Olcay A. (37) kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden Mehmet D.'nin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, yaklaşık 1600 yıllık olduğu değerlendirilen ve 'ne ait olduğu tespit edilen 90 santimetre boyunda ve 70 santimetre çapındaki Sidamara lahdine ait duvarın bir parçası ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserin gerekli çalışmalar sonrasında Isparta Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

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