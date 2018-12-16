Güç leblebide! Leblebinin faydaları nelerdir?

Nohut kökenli leblebi, içeriğindeki vitamin ve mineraller ile dikkat çekiyor. Sağlık açısından pek çok faydası bulunan bu mucizevi kuruyemiş, A, C, E vitaminleri ile kalsiyum, demir, bakır, potasyum mineralleri içeriyor. Cinsel hayata da renk katıyor. Libidoyu yükselterek, cinsel isteği artırıyor. Erken boşalma ve isteksizliği ortadan kaldırıyor. Kalp ve böbrekleri de koruduğu bilinen leblebinin diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:
Lifli yapısı ile tok tutar.
Kötü kolesterolü düşürür.
Kalp sağlığını korur.
Kaliteli bir uyku düzeni sağlar.
Sinir sistemini korur.
Bağışıklığı güçlendirir.
Kadın hastalıklarından korur.
Lifli yapısı ile tok tutar.
Kötü kolesterolü düşürür.
Kalp sağlığını korur.
Kaliteli bir uyku düzeni sağlar.
Sinir sistemini korur.
Bağışıklığı güçlendirir.
Kadın hastalıklarından korur.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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