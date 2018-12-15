Sayısal Loto sonuçları için bekleyiş sona erdi. Haftada iki kere yapılan Sayısal Loto'nun 15 Aralık tarihli 1175'nci hafta çekilşinde büyük ikramiye tutarı 8 milyon 768 bin 843 lira olarak açıklandı. Geçtiğimiz hafta 6 bilen çıkmayınca 5. devir gerçekleşmiş, 6 milyon 757 bin bu haftaya devretmişti. Peki, bu hafta yapılan Sayısal Loto sonuçlarına göre şanslı numaralar neler? İşte 15 Aralık Sayısal Loto sonuçları...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (15 ARALIK 2018)

15 Aralık Sayısal Loto sonucu: 18 - 25 - 29 - 30 - 32 - 44

Detaylar birazdan...