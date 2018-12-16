Koç: Bugün senin için "bu yapılamaz "diye bir şey yok! Herkese elinden geldi kadar yardımcı olmaya çalışarak kendi sorumluluklarının da farkında varıyorsun. Eğer işinden dolayı şehir dışında isen bugün gerçekleşen tesadüflere kader diyebilirsin. Araştırmacı yönünü ortaya çıkaracaksın. İlgiyle takip edildiğini görmen seni mutlu ediyor. Kariyerinizle ilgili değişik düşünceler içindesiniz. İlişkilerinizi amacınıza uygun bir şekilde kullanacaksınız.