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  • 16.12.2018 10:42

yorumları – 16 Aralık 2018 Pazar

yorumları Binnur Sormageç ve Yeni Asır'dan Astrolog Filiz Özkol'un yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 16 Aralık Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

Koç: Bugün senin için "bu yapılamaz "diye bir şey yok! Herkese elinden geldi kadar yardımcı olmaya çalışarak kendi sorumluluklarının da farkında varıyorsun. Eğer işinden dolayı şehir dışında isen bugün gerçekleşen tesadüflere kader diyebilirsin. Araştırmacı yönünü ortaya çıkaracaksın. İlgiyle takip edildiğini görmen seni mutlu ediyor. Kariyerinizle ilgili değişik düşünceler içindesiniz. İlişkilerinizi amacınıza uygun bir şekilde kullanacaksınız.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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