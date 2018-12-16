Kars'ın Sarıkamış ilçesine tatile gelen Neo Çelik, çıplak kayarak Sarıkamış'ta bir ilke imza attı. Gündüz hava sıcaklığının eksi 15 dereceye düştüğü Sarıkamış'ta üzerindeki kayak kıyafetlerini çıkararak şortuyla kayan çılgın Alman herkesin ilgi odağı oldu. Neo'yu misafir eden Habitat Otel İşletmecisi Kürşat Gemalmaz, "Burada çılgınca kayak yaptı" dedi.
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