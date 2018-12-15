Yay boğazda

Nevşehir'de 1 yaşındaki Özlem İlayda Yılmaz, dün oynadığı mandalı yutmaya çalıştı. Yay boğazına kaçtı. Durumu fark eden babası yayı çıkartmaya çalıştı. Ancak başaramadı. Küçük çocuk hemen hastaneye kaldırıldı. Yapılan başarılı ameliyat sonucunda bebeğin genzine saplanan mandal yayı çıkartıldı. Op. Dr. Ahmet Cevatzade, "Bu konuda aileler çok dikkatli olması gerekiyor" dedi.
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