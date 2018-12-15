Yay boğazda

1 yaşındakidün oynadığı mandalı yutmaya çalıştı. Yay boğazına kaçtı. Durumu fark eden babası yayı çıkartmaya çalıştı. Ancak başaramadı.Yapılan başarılı ameliyat sonucunda bebeğin genzine saplanan mandal yayı çıkartıldı. Op. Dr., "Bu konuda aileler çok dikkatli olması gerekiyor" dedi.